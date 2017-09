Bac de Duclair en panne : la galère des habitants

Une semaine chaotique pour les milliers d'utilisateurs du bac de Duclair. 2200 voitures l'empruntent chaque jour pour traverser la Seine pour sauf que ce bac est très régulièrement en panne et pas toujours remplacé. La galère pour les habitants.

La situation n'est malheureusement pas nouvelle mais elle se répète. Le bac de Duclair est tombé en panne cette semaine, un problème de propulseur. Un bac de remplacement a été mis en place mais lui aussi est tombé partiellement en panne. Il fonctionne donc en mode "dégradé", ce qui signifie qu'il ne peut transporter qu'un seul poids-lourd au lieu de deux et qu'il ne peut circuler entre les deux rives de la Seine que lorsque la marée et le courant le permettent.

Ce bac de remplacement va lui même être envoyé en réparation mais "on ne sait pas pour combien de temps compte-tenu du délai d'acheminement des pièces qui viennent d'Allemagne", explique Eric Petre, directeur des ports départementaux, des bacs et des voies vertes.

Le bac principal lui devrait à nouveau être opérationnel d'ici un mois, après des réparations menées au port de Rouen pendant 15 jours.

Les habitants du secteur, eux, en ont ras le bol de ces arrêts à répétition. Difficile pour les collégiens d'aller à Duclair, des heures perdues en transport toutes les semaines.

"Il faut que le car fasse tout le tour pour prendre le pont de Bretonne et amener les collégiens à Duclair. L'autre jour, deux collégiens se sont retrouvés sur le quai en attendant leurs parents. Avec mon fils qui est au collège à Rouen, je pars une demi heure plus tôt tous les matins et rentre une demi heure plus tard le soir", Benoît, habitant de Berville sur Seine