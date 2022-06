Bagages oubliés dans les rames : la RATP installe un sac géant dans des gares pour sensibiliser les voyageurs

Le nombre de bagages abandonnés dans les rames de métro et du RER, a augmenté de 23% en 2021 et la tendance se confirme en 2022, annonce la RATP, ce vendredi. Pour sensibiliser les voyageurs à ce problème qui impacte fortement le trafic, la RATP lance une opération inédite avec un sac rouge géant.

La RATP veut faire diminuer le nombre de bagages oubliés dans les rames de métro et de RER. Pour frapper les esprits et sensibiliser les voyageurs, elle lance une série d'actions. La plus originale est certainement l'installation d'un sac rouge géant près de certaines gares.

Un sac rouge géant pour sensibiliser les voyageurs

Pour faire baisser le nombre de bagages oubliés dans les rames de la RATP, Île-de-France Mobilités qui gère les transports de notre région, a décidé de marquer les esprits.

Un sac géant rouge de 3,5 mètres est installé en gare d’Auber jusqu'au 9 juin. Il sera ensuite déplacé et posé sur le parvis de la gare de Denfert-Rochereau du 16 au 23 juin.

La taille imposante de ce sac et sa couleur ont pour "objectif de symboliser l’ampleur de la gêne occasionnée par l’oubli de bagage dans une rame", explique la RATP.

Deux autres actions menées en parallèle

Une campagne d’affichage commence sur le réseau. Plus de 6.000 autocollants humoristiques sont apposés dans les espaces et sur les vitres des métros et des RER A et B afin d’attirer l’attention de tous les voyageurs pour qu’ils n’oublient plus leurs sacs.

Une campagne humoristique pour sensibiliser les voyageurs - RATP

Des stands d'animation et d'information seront installés à Auber et Denfert-Rochereau mais aussi sur toutes les autres lignes de métro et de RER au mois de juin.

Des agents RATP accompagnés d’un équipage de cyno-détection d’explosifs seront présents pour expliquer aux voyageurs quels réflexes à adopter en cas d’oubli de bagage. Ils remettront aux voyageurs des supports à coller sur leurs téléphones portables pour connaitre la marche à suivre en cas d'oubli de bagages. En cas d'oubli, une réaction rapide peut limiter les interruptions de trafic, souligne la RATP.

Que faut-il faire en cas d'oubli de bagages ?

Pour limiter l'impact d'un bagage oublié sur le trafic, il y a une chose très simple à faire. Dès qu'on s'aperçoit qu'on a laissé son sac dans la rame, il faut le signaler rapidement à un agent par une borne d'appel ou par le 3117. Cela va accélérer la procédure.

"1 sac oublié = 1 heure de trafic perturbée en moyenne"

Chaque jour, ce sont en moyenne près de 4 bagages abandonnés qui sont détectés sur les réseaux ferrés. Les bagages abandonnés ont un impact important sur le trafic : "1 sac oublié = 1 heure de trafic perturbée en moyenne", explique la RATP.

Les agents doivent appliquer une procédure :

un périmètre de sûreté est mis en place et des annonces sont diffusées tandis qu'on recherche le propriétaire du bagage.

une équipe avec un chien détecteur d'explosif arrive sur place.

s'il n'y a pas de danger, le sac est répertorié comme objet-trouvé, sinon la police est appelée sur place.

La rame ne repartira qu'une fois tous les contrôles faits, ce qui prend donc environ une heure, en règle générale.

Le nombre de bagages oubliés est en hausse

C'est un constat alarmant qui a poussé la RATP à réagir. Le nombre de bagages abandonnés dans les rames a en effet augmenté de +23% en 2021, annonce la RATP dans un communiqué diffusé ce vendredi. Et la tendance se confirme depuis le début de l’année 2022, avec une augmentation de +16% enregistrée entre janvier et avril 2022 sur l’ensemble du réseau.