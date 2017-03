Baisse importante du nombre de tués sur les routes sur l'agglomération parisienne en 2016

Moins 10,4% , soit 14 vies épargnées sur les routes de l'agglomération parisienne en 2016 selon la préfecture de police de Paris. ce sont les piétons et les 2 roues qui restent les principales victimes.

L’année 2016 a été marquée par une forte baisse du nombre de personnes tuées sur les routes de l’agglomération parisienne selon les chiffres communiqués la préfecture de Police de Paris, qui est en charge de la politique de sécurité routière dans la capitale, les trois départements de la petite couronne et le réseau autoroutier d’Île-de-France,

Ainsi 14 vies ont été épargnées en 2016 (121 tués contre 135 en 2015). À Paris, cette diminution représente 14,89 %.

Piétons et 2 roues principales victimes

Ce sont les piétons et les 2 roues motorisés qui restent les plus fragiles et qui sont les principales victimes . avec 66 tués pour les premiers (53,5 %) et 36 pour les seconds (30 %).

Par ailleurs, le nombre des accidents dans l'agglomération parisienne est en légère hausse d’un peu plus de 4 % (14 971 en 2016 contre 14 376 en 2015), tout comme le nombre de victimes + 4,06 % (17 373 en 2016 contre 16 694 en 2015).

Néanmoins, une baisse des tués est recensée sur le réseau autoroutier (39 tués contre 48 en 2015 soit 18,8 %).

2 136 898 contraventions dressées

Parallèlement aux contrôles routiers où l’activité a été particulièrement soutenue avec plus de 2 136 898 contraventions dressées (hors stationnement payant) et quelque 55 885 délits constatés, la préfecture de Police a mené 2 924 actions de prévention. 177 400 personnes ont ainsi été sensibilisées aux dangers de la route parmi lesquelles des enfants, des seniors et des cyclistes