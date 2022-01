"Bande de ploucs" : l'expert en mobilité rennais se rend compte que les Mayennais ne sont pas des "ploucs"

C'est l'acte final de "l'affaire des ploucs". Ce samedi, à la mairie de Cossé-le-Vivien, le président et le vice-président de la communauté de communes du Pays de Craon ont rencontré ce chargé de mission sur les mobilités de la métropole de Rennes qui, le 25 décembre dernier avait publié plusieurs photos pour dénoncer l'usage qu'il jugeait abusive de la voiture devant une boulangerie, "la France qui pue le XXème siècle", avant de rajouter "ne changer rien, bande de ploucs".

Il fallait "m'assurer qu'on ne soit pas dans une guerre urbains contre ruraux"

L'auteur de ce message s'était déjà excusé sur le réseau social. Cependant, Christophe Langouët, le président de la communauté de communes, ainsi que son vice-président, Dominique Guineheux tenaient à le rencontrer. C'est chose faite, ce samedi, à la mairie de Cossé-le-Vivien. "La première réaction que j'ai eu quand j'ai vu ce tweet, c'est qu'il fallait que je puisse échanger avec ce monsieur, et m'assurer qu'on ne soit pas dans une guerre urbains contre ruraux, explique le président. La deuxième, c'était de comprendre de comment on peut en arriver là, et ensuite et surtout, qu'il puisse s'excuser. Parce que je pense que ses écrits ont largement dépassé ses pensées. Et enfin restaurer l'image de notre territoire du pays de Craon, qui ne mérite pas, comme aucun territoire, des propos comme cela. "

L'auteur du tweet s'est de nouveau excusé

Et la réunion s'est passée dans le calme. C'était important pour Dominique Guineheux. "Au-delà des excuses, qu'on a bien entendu acceptées, on a abordé le sujet de la mobilité, qui est un sujet de territoires. On n'est pas sans y réfléchir ici, que ce soit au niveau de la communauté de communes ou de la région. " Le président et le vice-président ressortent satisfaits de cette réunion, qui a été bénéfique pour tout le monde selon leurs dires.

Mais cette réunion avait également un but éducatif pour ces deux élus. "Le but, c'était surtout de montrer ce qu'était notre territoire, ce que faisaient les élus, démontre Christophe Langouët. C'est une personne dont la personnalité est emprunte de notions environnementales très pointues. C'est quelqu'un pour lequel l'environnement est important, la mobilité également, puisque c'est son métier. On a pu comparer les contraintes, les facilités sur la mobilité en espace urbain et rural. Et je pense qu'il a pris conscience de certaines différences entre les deux."

L'auteur du tweet, lui, n'a pas souhaité rencontrer les médias. Selon les élus, il aurait souffert de conséquences personnelles et professionnelles après cette affaire. Depuis, il a supprimé son compte twitter.