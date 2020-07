Barbara Pompili promet des investissements lourds pour rénover les lignes SNCF du quotidien dont Amiens-Paris

La ministre de la transition écologique, ex-députée de la Somme, Barbara Pompili, confirme ce jeudi chez nos confrères de France Inter, qu'il "va y avoir des investissements massifs sur le ferroviaire", dans le cadre du plan de relance.

Pour justifier ces "investissements massifs", la ministre met en avant le retard pris dans le secteur : "On a pris énormément de retard sur les lignes du quotidien. Ma ligne Paris-Amiens, par exemple, elle a un retard énorme de réparations, ce qui fait que les trains vont moins vite, que c'est moins confortable, qu'il y a beaucoup de trains qui sont annulés, etc. Donc là, ça va être l'occasion de rénover ces lignes et ça va être des investissements très lourds (...) C'est le moment de le faire parce que le ferroviaire aujourd'hui a beaucoup besoin de racheter du matériel et de rénover les lignes".