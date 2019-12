Barcelone interdit les voitures les plus polluantes au 1er janvier

A partir de mercredi, les véhicules les plus anciens n’auront plus le droit de circuler dans la capitale catalane et les communes alentours. L’Agglomération souhaite ainsi lutter contre la pollution de l’air.

Plus de 100.000 véhicules ne pourront plus circuler en semaine à Barcelone

Vous avez prévu d'aller passer le réveillon à Barcelone ? Ou vous avez programmé un prochain déplacement dans la capitale catalane ? Dès le 1er janvier, les véhicules les plus polluants ne pourront plus pénétrer dans une zone de 95 kilomètres carrés, délimitée par les Ronda Litoral et Ronda de Dalt. Cela concerne l'ensemble de la ville de Barcelone, mais aussi plusieurs communes de la petite couronne (Esplugues-de-Llobregat, Cornellà-de-Llobregat, L’Hospitalet-de-Llobregat et Sant-Adrià-del-Besos).

Selon les estimations, plus de 100.000 véhicules sont concernés, soit 20% du parc automobile. Les autorités locales souhaitent ainsi lutter contre la pollution de l’air. Selon une étude, elle serait à l'origine de 350 décès prématuré chaque année à Barcelone.

Qui est concerné ?

Seront interdites de circulation, du lundi au vendredi, de 7 heures à 20 heures :

Les voitures diesel immatriculées avant 2006

Les voitures essence immatriculées avant 2000

Les deux-roues d’avant 2003

.

Les véhicules concernés pourront uniquement transiter par Barcelone, via les autoroutes urbaines (la Ronda de Dalt ou la Ronda Litoral), mais avec interdiction d'en sortir. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas concernées, quel que soit l’âge de leur véhicule.

Les voitures plus récentes pourront continuer à circuler à Barcelone, à condition d’avoir une vignette. Elle est disponible en ligne et dans la plupart des garages et des bureaux de poste, moyennant 5 euros, et sur présentation des papiers du véhicule.

Pour les contrevenants, l'amende s'élève à 90 euros. Mais les autorités locales promettent un temps d'adaption : les premières verbalisations n’interviendront qu’à partir du 1er avril.