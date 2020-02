Baromètre 2019 des villes cyclables : les réactions des associations à Belfort et Montbéliard

Franche-Comté, France

Un climat "plutôt favorable au vélo" à Belfort, et une troisième place sur le podium dans le Top 15 des villes de 20 000 à 50 000 habitants les mieux notées par les cyclistes ; un climat "plutôt défavorable" à Montbéliard. Le baromètre 2019 des villes cyclables a été révélé ce vendredi par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), et la conclusion pour les deux communes du Nord Franche-Comté est la même que celle de la précédente enquête de 2017.

Un résultat qui n'étonne pas Romain Meyer, président de l'association Vélocité Pays de Montbéliard qui fait la promotion du vélo à Montbéliard : "Des aménagements ont été faits dans le cœur de ville, où l'ensemble des rues sont en double-sens cyclable en zone 30, ce qui est assez confortable. Mais en dehors de ça il n'y a pas eu d'aménagements très pertinents." Il aimerait par exemple que de grandes liaisons soit faites vers le faubourg de Besançon.

En deux ans, peu d'aménagements à Belfort comme à Montbéliard

Concernant Belfort, pas de surprise non plus pour Mathieu Orva, membre de l'association Véloxygen 90, qui estime que faire du vélo à Belfort est plutôt agréable : "On a une bonne base, il faut avouer que se déplacer à vélo est plutôt aisé."

En revanche, cette troisième place sur le podium (derrière Illkirch-Graffenstaden et Bourg-en-Bresse), le membre de l'association se demande si la ville la mérite vraiment : "Il n'y a pas eu grand chose de fait pour le vélo ces dernières années. Dans la rue du Général Gaulard une voie pour les voitures été supprimée pour devenir une piste cyclable. Même chose au niveau du quai Charles Vallet. Une piste cyclable a aussi été mise en place devant le conservatoire. Mais c'est à peu près tout."

Des aménagements positifs, mais jugés insuffisants. La Présidente de l'association Véloxygen Michèle Greif a donc plusieurs propositions : "Il faudrait augmenter le nombre de station Optymo, augmenter le nombre de couloirs de bus, ou encore améliorer l'accès des vélos avenue Jean-Jaurès." Des propositions qui seront soumises aux candidats à la mairie de Belfort.