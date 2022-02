Baromètre des villes cyclables : Dijon perd encore du terrain

Le 3e baromètre des villes cyclables vient de tomber. Le bilan est sans appel : sur Dijon métropole "le climat vélo" et "moyennement favorable".

Le troisième palmarès des villes cyclables 2021 est tombé ! Une grande enquête de la Fédération des usagers de la bicyclette. Plus de 275 000 personnes en France ont répondu cette année dont 1 500 personnes dans la région dijonnaise. "Les points forts et les points faibles d'une commune sont résumés par des notes de 1 à 6" explique la FUB dans un communiqué relayé par l'association Ensemble à Vélo dans l'agglomération dijonnaise et c'est Quetigny qui se hisse tout en haut du podium dans la métropole. Avec une note de 3,30/6, la commune est jugée "moyennement favorable" aux cyclistes.

À l’inverse, révèle encore le communiqué les notes les plus basses sont pour Marsannay-la-Côte (2,25), Chenôve (2,54) et Fontaine-lès-Dijon (2,49). Dans ces communes, le climat cycliste est jugé "défavorable" voir "très défavorable". Au global Dijon voit encore sa note baisser (de 3.39 pour la première édition à 3.18 sur 6 en 2021) : pour 70% des usagers, leur situation est restée identique ou s’est dégradée avec parmi les points noirs pointés du doigt : la circulation, les intersections et les ronds-points comme place du 30-octobre ou place Wilson.