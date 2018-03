Auvergne, France

Premier élément, il y a beaucoup de cyclistes en Auvergne. Le nombre de réponses à la consultation a été très important, et encore, ils sont loin d'y avoir tous répondu. Dans l'ordre, il y a eu 1218 réponses à Clermont-Ferrand, 248 au Puy, 161 à Aurillac, 117 pour Riom, 110 pour Vichy et 31 pour Cébazat. Il fallait au moins 50 réponses par ville pour que le questionnaire soit dépouillé.

A l'arrivée, toutes les villes auvergnates ont une note inférieure à la moyenne (3 points sur un total de 6). En tête, Riom avec 2,90, devant Aurillac 2,87, Clermont 2,84, Vichy 2,81 et un petit 2,08 sur 6 pour Le Puy. La FUB a réalisé une échelle de couleur, similaire au classement des appareils électro-ménagers. De Riom à Vichy, la couleur est orange et rouge pour Le Puy. Le ressenti cyclable est donc plutôt défavorable, sans être catastrophique. Et Clermont se classe au 25eme rang des plus grandes villes de France.

Un schéma cyclable dans l'agglomération de Clermont

Parmi les critiques récurrentes, le manque d'itinéraires directs et rapides pour les vélos, des municipalités assez peu à l'écoute des cyclistes et un manque de sécurité. Les cyclistes plaident d'abord pour des pistes bien séparées de la chaussée, pas seulement une bande cyclable peinte sur un côté de la route, qui sera plus ou moins respectée. A Clermont-Ferrand par exemple, 90% des cyclistes demandent un réseau cyclable complet et sans coupure. Ce qui permettrait probablement d'améliorer le taux de clermontois qui se disent prêts à utiliser leur vélo pour emmener leurs enfants à l'école.

Les aménagements cyclables sont loin d'être toujours respectés, exemple ici place des Bughes à Clermont-Ferrand, pourtant juste à côté d'un grand parking © Radio France - Emmanuel Moreau

En tête du classement des villes cyclables, il y a des villes qui ont développé depuis longtemps une politique cyclable comme Strasbourg, Nantes ou Grenoble. Clermont-Ferrand a beaucoup de retard à rattraper. L'agglomération clermontoise met d'ailleurs la touche finale à un schéma cyclable mais il faudra dix ans pour le réaliser.

Malgré tout, les cyclistes ont globalement le sentiment que se déplacer en vélo reste agréable.