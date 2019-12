Baromètre des villes cyclables : "Le cycliste n'est pas bien accueilli à Nancy", déplore l'association EDEN

Plus de 1.500 cyclistes de Nancy ont répondu au baromètre 2019 des villes cyclables. "Ils réclament un plan global" pour améliorer la circulation et la sécurité des vélos dans la métropole. Le président de l'association EDEN était en direct ce mardi matin sur France Bleu Lorraine.

La métropole du Grand Nancy est-elle faite pour les vélos ? Plus de 1.500 cyclistes ont répondu à une enquête de la Fédération des usagers de la bicyclette dans la métropole. Réponse : il y a encore beaucoup de points noirs. A trois mois des municipales, l'association EDEN (Entente pour la défense de l’environnement nancéien) compte bien peser dans les débats.

"Les cyclistes sont très critiques à l'égard de la politique cyclable du Grand Nancy, déclare le président d'EDEN, Hadrien Fournet. Ils attendent des aménagements séparés et sécurisés."

"Les points noirs se situent principalement dans le quartier gare. La rue Saint-Jean dont la tolérance a été stoppée, mais aussi au niveau du tram et de la rue du Général Leclerc," détaille-t-il. "Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a aucun aménagement cyclable. Dans l'avenue de la Libération, on est très content. En revanche, rue Jeanne d'Arc, on reste très critique car cela ne laisse pas la place aux piétons."

"Le seul point positif de la gare, c'est qu'on dispose d'un stationnement sécurisé sous gardien. Mais sinon, il n'y a pas d'accès facile. Il faut se mélanger avec les bus et les piétons auxquels on doit céder la priorité. Tout cela fait que le cycliste n'est pas bien accueilli à Nancy."

La carte des points noirs du Grand Nancy, selon les cyclistes du baromètre, est à retrouver ici.

"Les cyclistes demandent un schéma de circulation global, poursuit Hadrien Fournet. L'objectif est de savoir où l'on va pour dédier une rue à la circulation apaisée des vélos, plutôt qu'à la circulation automobile. On ne va pas justifier d'enlever le stationnement dans une rue si on n'a pas de plan derrière."

"Dans les communes limitrophes, c'est mieux, tempère le président d'EDEN. Il y a un peu plus de place. Par exemple, je fais le chemin Nancy-Ludres tous les matins : il y a 80% de pistes cyclables mais il y a encore des axes à travailler, notamment pour monter à Brabois et à Laxou."

L’association compte bien peser dans la campagne des municipales. "On va mettre à disposition une interface pour les candidats pour qu'ils répondent aux revendications des cyclistes. Des propositions qu'ils pourront reprendre dans leur programme," conclut Hadrien Fournet.