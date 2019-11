Baromètre des villes cyclables : le vélo, enjeu des municipales à Châlons comme ailleurs

Châlons-en-Champagne, France

Après sa grande consultation en 2017, la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) a relancé au niveau national le Baromètre des villes cyclables. Cette fois, ce sont plus de 500 communes qui sont passées au crible par les utilisateurs de deux roues sur la sécurité des pistes cyclables, les possibilités de stationnement, ou encore le "climat" avec les automobilistes. L'enquête se termine ce samedi 30 novembre, et les résultats seront publiés en février prochain juste avant... les élections municipales.

La campagne des municipales permettra de demander des choses -- Véronique Porcel, Avenir 2 roues

Et ce baromètre il est bel et bien utile selon Véronique Porcel, présidente de l'association d'usagers "Avenir 2 roues" à Châlons-en-Champagne :_"mettre en lumière les points noirs_, le ressenti des cyclistes, et aussi le ressenti de ceux qui ne sont pas cyclistes mais qui aimeraient prendre leur vélo et qui pour une raison ou une autre ne le font pas".

A Châlons-en-Champagne comme dans d'autres villes de la région, on parlera vélo et pistes cyclables pendant la campagne des municipales. "L_a campagne permettra de demander des améliorations et de montrer aux électeurs que tel ou tel candidat a envie de s'engager pour le cyclable, pas inciter à un vote mais éclaircir les choses... d'autant qu'_avec Avenir 2 roues, on essaye au début du mandat, pendant et à la fin un point avec les élus mais aussi les techniciens qui eux restent en place", souligne Véronique Porcel.

L'association Avenir 2 roues juge l'évolution des équipements cyclables globalement positive. © Radio France - Sophie Constanzer

La zone 30 toute seul, ça ne suffit pas

La présidente de l'association Avenir 2 roues reconnaît qu'elle est régulièrement consultée par les services de la voirie de l'agglomération de Châlons sur les aménagements. Et que la volonté politique reste la clé... "On a amélioré les choses sur l'axe rive droite/ rive gauche, et un peu nord / sud mais le point qui reste difficile c'est l'hyper centre : c'est de la zone 30 hélas très peu respectée... ", précise Véronique Porcel. Et l'association organise d'ailleurs en début de mandat, pendant et à la fin une balade avec les élus concernés.

Reims et Charleville à la traîne selon le baromètre en 2017

A Reims, près de 700 usagers du vélo avaient répondu à l'enquête de la FUB en 2017 et la ville avait obtenu une note de 2,45 sur 6 -une des plus mauvaises notes des agglomérations entre 100.000 et 200.000 habitants-. Reims éternel mauvais élève ? Les résultats de l'enquête le diront en février prochain. Tandis que Charleville-Mézières avait obtenu elle aussi, une note inférieure à 3. Seule la ville de Châlons-en-Champagne avait obtenu une note au dessus de la moyenne en 2017 : 3,15 sur 6.

A Châlons-en-Champagne où pour l'instant, plus de 300 personnes ont répondu au baromètre des villes cyclables 2019. Or plus le nombre de répondants est important, plus le baromètre de la FUB est pertinent.