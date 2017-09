Barreau Creil-Roissy : les élus picards mettent un coup de pression au gouvernement

Une dizaine d'élus de la région se sont rassemblés ce mardi sur le parvis de la gare d'Amiens. Ils espèrent obtenir des avancées dans le dossier du barreau Creil-Roissy.

Ils se sont réunis le jour du lancement des Assises de la mobilité organisées par le gouvernement. Une date qui n’a pas été choisie au hasard. Des élus de la Somme et de l’Oise se sont retrouvés à la gare d’Amiens pour tenter de faire bouger le dossier du barreau : un tronçon de 6,5 km de rails qui doit permettre de relier Amiens à l'aéroport francilien et au reste du réseau TGV. A priori, ce sera pour 2024 : il n'y aura plus besoin de changer de train à Paris pour aller à Marseille ou à Strasbourg.

Mais le projet est bloqué, malgré les promesses de Bernard Cazeneuve quand il était Premier Ministre. Il est venu à Amiens au printemps et a signé un contrat avec la SNCF et les collectivités territoriales de l'Oise et de la Somme pour relancer le dossier. Mais depuis, rien n'a bougé.

Un dossier au point mort

Jean-Claude Villemain, le maire de Creil, est excédé par cet immobilisme : « Amiens est, avec Clermont-Ferrand me semble-t-il, la seule capitale régionale qui n’est pas raccordée au TGV. Est-ce que le gouvernement trouve ça normal ? C’est un enjeu capital pour la région : quand on mettra 3h30 pour aller d’Amiens à Lyon, tous les développeurs économiques pourront venir. Même chose quand il faudra 2h45 pour relier Creil à Marseille. De Strasbourg, on sera en lien direct avec l’Allemagne. C’est pour ça que ce chantier est vital ! »

Jean-Claude Villemain, le maire de Creil © Radio France - Claudia Calmel

Laurent Somon, le président du conseil départemental de la Somme, voit aussi les avantages du futur barreau Creil-Roissy, notamment pour les picards qui travaillent au nord-est de la capitale : « C’est une véritable galère pour eux, certains passent plusieurs heures par jour dans leur voiture. C’est intolérable, il faut trouver des solutions alternatives. Le réseau ferroviaire en est une : il faut essayer de la pousser au maximum.»

Laurent Somon, le président du Conseil départemental de la Somme © Radio France - Claudia Calmel

Un recours en justice contre l’Etat ?

Une lenteur qui ne plaît pas du tout à Alain Gest, le président d'Amiens Métropole : « Certes, nous avons changé de gouvernement. Mais l’Etat est toujours là. Et une signature de l’Etat, ça veut dire quelque chose pour nous. Il a signé un contrat. Si ce contrat n’est pas respecté, je vais regarder ce qu’il est possible de faire sur le plan juridique. Ça n’est plus possible de travailler dans ces conditions avec l’Etat qui a déjà peu d’argent, qui nous demande d’en mettre, mais quand on se mobilise, c’est l’Etat lui-même qui freine les projets. Ça n’est plus tenable ! »

Alain Gest, le président d'Amiens Métropole © Radio France - Claudia Calmel

La ville de Creil va lancer une pétition en ligne, cette semaine, pour mobiliser un maximum de monde en Picardie autour de ce projet.