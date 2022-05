Bas-Rhin : de nombreux contrôles routiers sont prévus pour le week-end de l'Ascension

La préfecture a prévu de nombreux contrôles routiers partout dans le Bas-Rhin et dix-sept autres départements du Grand-Est et de Bourgogne Franche-Comté pour le week-end de l'Ascension. La priorité est mise sur les deux roues.

Il devrait y avoir du monde pour ce weekend de l'Ascension : c'est justement qui suscite l'inquiétude de la préfecture de la Zone Est (Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté). Une vaste opération de contrôles routiers va être déployée dans dix-huit départements jusqu'au dimanche 29 mai.

Les accidents en hausse par rapport à 2021

"On sait que ce sont des week-ends favorables à la circulation, surtout avec les beaux jours, on va plus facilement se faire des virées la journée ou faire la fête. Tout ça c'est très bien, mais cela doit se faire dans le respect du code de la route. D'autant que nos chiffres depuis le début de l'année ne sont pas bons dans le Bas-Rhin", explique Jean-Baptiste Peyrat, le directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin.

Selon les données de la préfecture, les accidents (+40%), les blessés (+35%) et les tués (+70 %) sont en hausse sur la période du 1er janvier au 15 mai par rapport à la même période l'année dernière. Des chiffres à relativiser toutefois, car cette période l'année dernière a été marquée par deux mois de confinement. Ces chiffres sont en fait plutôt stables par rapport à l'année 2019, pré-covid.

Ce sont surtout les accidents de deux roues qui inquiètent les autorités. 47 accidents impliquant des deux roues motorisées ont déjà été mesurés depuis le début de l'année 2022. C'est 13 de plus qu'en 2019. Les contrôles seront donc orientés spécifiquement sur les deux roues.

Ces opérations ont déjà commencé à Strasbourg mercredi 25 mai. Les policiers étaient stationnés au tunnel de l'étoile en début d'après-midi, verbalisant surtout des automobilistes utilisant leur téléphone ou en excès de vitesse.