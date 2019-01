Bas-Rhin : les plus de 65 ans davantage touchés par la mortalité sur les routes qu'ailleurs en France

Bas-Rhin, France

Dans le Bas-Rhin, depuis 2016, un quart des personnes décédées sur les routes a plus de 65 ans alors même que cette tranche d’âge ne représente que 19 % de la population, s'inquiète la préfecture dans un communiqué.

Entre 2013 et 2016, le nombre d’accidents de la route impliquant un usager de plus de 65 ans et le nombre de seniors hospitalisés ont augmenté de 58 %, très largement au-dessus des données nationales, respectivement en hausse de 11 et 12 % sur la même période.

Cinq morts depuis début janvier 2019

Et la situation continue de se dégrader. Les premiers jours de 2019 sont alarmants : 5 seniors ont perdu la vie sur les routes du Bas-Rhin depuis le 1er janvier, soit déjà l’équivalent de 70 % des décès enregistrés sur l’ensemble de l’année dernière pour cette tranche d’âge.

Si 8 accidents corporels sur 10 impliquant des seniors concernent des usagers de véhicules légers, un tiers des piétons décédés dans le Bas-Rhin était des seniors ces trois dernières années.

La préfecture rappelle quelques conseils à destination des seniors :

Se tenir régulièrement informé de l’évolution des règles du code de la route

Préparez votre itinéraire en privilégiant si possible les transports en commun ou le covoiturage

Portez les équipements de sécurité adaptés comme un casque de vélo, qui augmente la résistance en cas de choc, des lumières et un gilet réfléchissant, qui augmentent votre visibilité

En cas de doute sur vos capacités à conduire, consultez votre médecin

Si vous prenez des médicaments, pensez à vérifier s’ils peuvent avoir un impact sur votre aptitude à conduire

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre mutuelle pour savoir si des actions de formation sont accessibles près de chez vous

Comment protéger les seniors sur la route? L'Automobile Club, par exemple, est en train de rôder un auto-test destiné aux plus de 60 ans. Cette auto-évaluation, à réaliser tranquillement chez soi devant un ordinateur, a été conçu par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Pour le moment, l'Automobile Club la soumet dans ses locaux strasbourgeois aux conducteurs expérimentés volontaires. Elle sera en ligne dès cet été.