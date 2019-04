CARTE - Bas-Rhin : les routes qui pourraient repasser à 90km/h

Bas-Rhin, France

Et si les départements reprenaient la main sur le 80 km/h. Le gouvernement et les parlementaires devaient évoquer la question ce lundi lors d'un séminaire à Matignon, consacré à la mise en oeuvre des annonces d'Emmanuel Macron. L'application du 80 km/h pourrait ainsi "ne plus être uniforme sur tout le territoire", a laissé entendre la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

C'est "une bonne nouvelle de laisser les départements gérer la vitesse sur les routes selon le risque d'accidents" pour Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin. Il en avait d'ailleurs déjà parlé à Elisabeth Borne, la ministre des transports. Le département du Bas-Rhin gère 3420 kilomètres de routes.

Une dizaine de routes qui pourraient repasser à 90 km/h dans le Bas-Rhin

Frédéric Bierry a d'ailleurs déjà fait des propositions au préfet du Bas-Rhin dans des courriers datés du 15 avril 2018 et du 27 juin 2018. Il réclamait alors une dérogation pour certaines portions de routes, mais "à l'époque il y avait une volonté ferme du Premier ministre de ne pas accorder de dérogation". Aujourd'hui les choses ont évolué. "Il y a des routes avec des grandes lignes droites, quand les gens roulent sur ces routes, ils ne sont plus attentifs", estime le président du conseil départemental du Bas-Rhin.

Les routes déjà identifiées pour repasser à 90km/h :

RD2 entre l'autoroute A35 et la frontière allemande

RD4 entre l'autoroute A35 et la frontière allemande

RD263 entre la RD264 et la RD34

RD1062, déviation de Niederbronn entre les carrefours de la RD662 au sud et au nord

RD1404, déviation de Saverne entre la RD1004 et l'autoroute A4

RD1420 entre l'autoroute A352 et Schirmeck.

Il pourrait y en avoir plus si le gouvernement fait marche arrière. Les panneaux 90 km/h existent toujours au département du Bas-Rhin. Le coût pour les remettre en place ne devrait pas être exorbitant, explique Frédéric Bierry. Pour les remplacer par des panneaux 80 km/h, la collectivité avait déboursé 30.000 euros.