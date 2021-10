Bas-Rhin : pas encore de retour à la normale pour le transport scolaire

C'était à la veille de la rentrée scolaire. Le 1er septembre dernier, Keolis, en charge du transport scolaire, annonçait qu'il lui manquait une soixantaine de chauffeurs et que des centaines d'élèves ne pourraient pas être acheminés normalement vers leurs établissements du Bas-Rhin.

Plus aucun élèves sans solutions

Depuis, les choses se sont améliorées. Keolis affirme il n'y a aujourd'hui "plus aucun élève sans solution". La société de transport et la région Grand Est ont fait appel à des sous traitants, à des chauffeurs d'autres régions, voire même d'Allemagne, à des retraités ou à des intérimaires. La région a même affecté trois de ses chauffeurs pour tenter de régler le problème. Une trentaine de chauffeurs ont pu ainsi être affectés sur différentes lignes du département.

1 800 élèves ont toujours des lignes aux horaires adaptés

Il reste tout de même 18 lignes qui ne sont pas revenues à un fonctionnement normal, avec des horaires adaptés et des itinéraires aménagés, c'est à dire souvent plus longs. Cela concerne environ 1 800 élèves, surtout sur les secteurs de Wissembourg et de Soultz-Sous-Forêts.

Augmentation de la circulation à Wissembourg

La maire de Wissembourg l'a bien remarqué. Selon Sandra Fischer-Junck, le trafic automobile a clairement augmenté dans sa commune, pour se rendre au collège et au lycée, le matin et le soir : " j'ai discuté avec les gendarmes et ils ont constaté aussi une hausse des accidents. Heureusement pas graves, mais quand même. Je pense surtout aux élèves et à leurs familles qui doivent s'adapter tous les jours et je n'ai pas de réponse à leur donner".

La région affirme continuer à travailler pour recruter de nouveaux chauffeurs.