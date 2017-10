Basse-Indre : réflexion autour de la route qui mène jusqu'au bac de Loire

Plus d'un million de voitures par an prennent le bac de Loire pour traverser entre Basse-Indre et Indret et certains automobilistes roulent beaucoup trop vite sur les quais pourtant limités à 30 kilomètres/heure. La mairie réfléchit donc à des aménagements.

Quand les automobilistes voient que le bac est déjà accosté à Indre, certains automobilistes accélèrent pour ne pas le râter !

À Basse-Indre, les quais sont limités à 30 kilomètres/heures. Mais certaines voitures roulent beaucoup plus vite. C'est la même chose à chaque fois qu'un bac arrive : "là, on entend, le bac est en train de décharger. Et vous allez entendre à quelle vitesse les gens vont se précipiter sur le quai", décrit cette habitante. Et le problème est le même dans l'autre sens explique Serge David, le maire de Basse-Indre : "quand les automobilistes voient que le bac est accosté sur la rive de Basse-Indre, certains accélèrent pour ne pas le rater !".

Un adolescent percuté par un bus il y a quelques semaines

L'autre problème, c'est que le quai est étroit, avec une visibilité nulle à certains endroits. C'est pour ça qu'un adolescent de 13 ans a été percuté par un bus, il y a quelques semaines. Il est sorti d'une ruelle en courant pour rattraper un ballon. "Le bus ne pouvait pas s'arrêter", explique Jean-Luc, un habitant. "Parce qu'entre l'endroit où il pouvait le voir et celui où a eu lieu l'impact, il n'y a que deux mètres ! ". La venelle de laquelle il débouchait sera bientôt sécurisée par une barrière (une place de stationnement sera supprimée et le passage piéton sera décalé) dans les jours qui viennent promet le maire. Le garçon, lui, est désormais hors de danger, mais les médecins ont du lui retirer la rate.

Quant à l'accès au bac, il fait l'objet de réflexions beaucoup plus longues. Il pourrait y avoir, un jour, à Indre un sens de circulation imposé comme au Pellerin.