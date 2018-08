Arcachon, France

Ces travaux sont attendus depuis plus de 20 ans car ils doivent permettre de fluidifier la circulation dans le sud du Bassin d'Arcachon où passent quotidiennement entre 25.000 et 30.000 véhicules. Avant de les commencer, il faut passer par l'étape obligatoire de l'enquête publique. Elle débute lundi 20 août pour un mois. Cela signifie que les riverains pourront consulter les plans en mairie de Gujan Mestras et de La Teste-de-Buch et qu'ils pourront donner leurs avis par internet (sur www.registre-numerique.fr/dessertes-gironde).

Ces travaux doivent commencer en début d'année prochaine avec d'abord le doublement de la Nationale 250 entre La Hume et Gujan-Mestras. Puis l'année d'après, en 2020, seront construits deux échangeurs sur l'A660 à la place des deux ronds-points qui sont toujours saturés : celui de La Hume et de la Césaré.

Un projet à 55 millions d'euros

La totalité de ce projet coûte 55 millions d'euros. Ils sont financés par la Cobas, la communauté d'agglomération du sud bassin, qui promet que les impôts locaux n'augmenteront pas. "Ça va correspondre à quelque comme 2,2 millions d'euros de remboursement à partir de 2023 sur 40 ans", explique sur France Bleu Gironde, Marie-Hélène Des Egaulx, la présidente de la Cobas.

C'est vraiment quelque chose que notre collectivité peut supporter sans aucun problème et sans augmentation de la fiscalité.

Le propriétaire de ces routes est pourtant l'Etat mais il n'avait pas les moyens d'investir. Il a simplement financé les études et prendra en charge l'entretien et la maintenance.

Une fois ces aménagement terminés, les travaux ne seront pas finis. Car en récupérant la TVA sur les 55 millions d'euros, la Cobas compte récupérer 9 millions d'euros. "Nous les consacrerons à continuer le doublement de la N250 pour avoir un boulevard à quatre voies jusqu'à l'entrée d'Arcachon", annonce Marie-Hélène Des Egaulx.