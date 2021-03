Bassussarry veut un Trambus sur la quatre voies de la D932

Le conseil municipal de Bassussarry a voté contre le Plan de Déplacement Urbain. Pour les élus les solutions proposées ne sont pas adaptées, elles ne prennent pas en compte la croissance démographique. Ils veulent une réduction de la vitesse et plus de transports en commun.

Tous ceux qui ont passé des heures dans les bouchons au rond-point de Maignon, ou sur la quatre voie qui traverse Bassussarry comprendront de suite l'inquiétude des élus de la commune. Ils ont voté contre le Plan de Développement Urbain proposé à la signature de tous les conseils municipaux. Le maire de Bassussarry, Michel Lahorgue, dénonce que "on subit tous les bouchons, notamment en venant de Cambo, mais aussi les effets secondaires : les gens qui évitent la route départementale 932 et qui passent soit par le bord de Nive, soit par le centre bourg".

Michel Lahorgue maire de Bassussarry © Radio France - Bixente Vrignon

Michel Lahorgue: "on ne peut pas attendre 2030 pour avoir la ligne 2 du trambus qui se prolonge jusqu'à Bassussarry" Copier

Réduire la vitesse sur la 2x2 voies

-Ce plan ne tient pas compte non plus de la croissance démographique avec les centaines de logements programmés pour les prochaines années. Michel Lahorgue rajoute que : "Ce n'est pas une bonne solution. Entre le rondpoint de Compagnet et le golf du Makhila, nous avons deux voies à 110 km heure. Il faut réduire considérablement cette vitesse. Après, je pense qu'il y a des largeurs suffisantes pour aménager des voies tram bus si on ne veut pas atteindre l'horizon 2030 pour avoir un trambus, la ligne 2 du tram bus qui se prolonge jusqu'à Bassussarry".