Bastia : après la tempête Fabien, les voyageurs ont enfin eu leur vol

Poretta, Lucciana, France

Ils vont tous pouvoir passer les fêtes en famille. Après la tempête Fabien qui a secoué le sud de la Corse le week-end dernier, des milliers de voyageurs ont vu leur vol être reporté. Quelques sueurs froides plus tard, ils ont tous bien pris leur avion, au départ ou à destination de l'île de Beauté.

"J'avais un vol samedi dernier pour Paris. Reporté au lendemain. Puis de nouveau annulé" raconte Alexandre, installé devant l'aéroport de Bastia, accompagné de son chien. Cette fois-ci, les deux amis pourront bien prendre leur avion. Un peu plus loin, Ambre, doit passer les fêtes en famille à Nantes. Elle devait partir en bateau samedi, puis l'avion. "Les deux moyens de transports ont été annulés ! Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien" concède-t-elle.

Et puis il y a ceux qui arrivent. Les avions se posent difficilement à cause d'un vent très fort sur le tarmac. Le hall des arrivées est bondé, particulièrement dans la zone des livraisons de bagages. Pierre est soulagé, quoi qu'un peu amer. "Depuis 9h du matin j'étais à Orly. C'était un véritable foutoir pour enregistrer les bagages, à cause de la mise en place du pont aérien. On m'a envoyé à un endroit, puis à un autre. J'ai presque fait le tour de l'aéroport" affirme-t-il, tout en étant soulagé d'être enfin à Bastia.

Mais le record du périple le plus long revient à Karen, une américaine qui a démarré son Odyssey depuis Los Angeles, samedi dernier. "On arrive dimanche, pas de vols. On a dû trouver une solution et attendre un jour de plus. Sans compter que l'on va à Ajaccio avec les enfants" soupire-t-elle, épuisée. Karen et sa famille doivent donc prendre un bus, se rajoutant 3H de trajet, "et une heure de plus en voiture ensuite ! Mais bon, l'essentiel c'est que l'on soit bien arrivé".

Air Corsica a mis les bouchées doubles pour cette journée du 23 décembre. Près de 11800 sièges proposés entre l'île de Beauté et le continent.