Bateau tracté par une aile de kite, le SeaKite du navigateur Yves Parlier mis à l'eau sur le Bassin d'Arcachon

"Bateau sur l'eau !" Catamaran de 18m de long à la coque bleue émeraude, le SeaKite a été mis à l'eau ce mardi 25 octobre dans le port de Meyran, à Gujan-Mestras. Plus d'une centaine de curieux sont venus admirer ce navire révolutionnaire tracté par une toile de kite. Avec le projet Beyond the sea , l'enfant du pays et légende de la voile Yves Parlier espère révolutionner le secteur ultrapolluant du transport maritime.

"Il est beau ! C'est bizarre d'avoir un bateau sans voile ni mât !"

"Le principe, c'est le vent qui propulse le bateau. C'est une révolution, c'est la première fois qu'il y a un kite qui vole en écoulement laminaire, c'est-à-dire qui permet de remonter contre le vent", explique le navigateur de 61 ans aux cheveux blancs et aux yeux couleur de l'océan.

Des armateurs présents pour la mise à l'eau

D'ordinaire plutôt habitué aux pinasses, ces embarcations traditionnelles du bassin d'Arcachon, le chantier naval Debord a pourtant offert une nouvelle vie à l'Hydraplaneur, l'ancien concept de catamaran qui a longtemps été la star des multicoques . Dans sa version rénovée, le SeaKite emporte à son bord un concentré de technologie : Hydropropulseur, hydrogénérateur, panneaux solaires et toile de kite en Vectran, une fibre ultrarésistante fabriquée à partir de polymère de cristaux liquides.

Yves Parlier, le navigateur surnommé "l'extrater-restre", devant le SeaKite, ce navire-laboratoire tracté par des toiles de kite © Radio France - Jules Brelaz

"En 2007, quand j'allais voir des armateurs, j'ai failli prendre la porte plusieurs fois", se souvient en souriant Yves Parlier. Aujourd'hui, les armateurs prennent au sérieux le navigateur aux trois Vendée Globe à son actif. "Je viens de Paris pour assister à la mise à l'eau", explique François Soulet De Brugière, le président en Nouvelle-Aquitaine de l’association des usagers du transport de fret.

"Notre syndicat a beaucoup d'intérêt pour ce type de projets puisqu'on a déjà réalisé un appel d'offres pour le transport minimum de 500 conteneurs par semaine entre le Nord de la France et Charleston, aux États-Unis, par des bateaux à voile. Ce projet a été attribué à Zephyr et Borée , qui est une société française. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Et celui de Yves Parlier nous plaît particulièrement parce que, comme il l'a dit, il va commencer avec un petit kite qui va faire 30 ou 45 mètres carrés avant de tester des toiles plus grandes. Il va aller progressivement pour être capable de tracter de plus en plus gros."

Financée en partie par des fonds du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le SeaKite est à admirer sur le Bassin d'Arcachon. Après une série d'essais, le navire prendra le large au printemps pour assister au festival Win for Good à Saint-Nazaire. Il naviguera ensuite jusqu'à la Méditerranée pour être à Marseille lors des Jeux Olympiques de 2024. Le SeaKite assistera également la même année au départ de la Copa America à Barcelone et du Vendée Globe aux Sables d'Olonne.