Rouen, France

La battue aura lieu ce dimanche autour du tunnel de la Grand-Mare dans le secteur compris entre "les Hauts de Rouen" et les zones situées au sud de la Petite-Bouverie. Elle est ordonnée par les services de l'Etat pour réguler la population de sangliers, trop nombreuse et trop dangereuse à ces endroits.

La zone où sera la menée la battue est encerclée de noir © Radio France - Illustration

Les animaux trouvent refuge auprès des villes et s'y installent sauf qu'ils causent régulièrement des dégâts. Pour tenter de réguler la population de sangliers en Seine-Maritime, la fédération des chasseurs espère prélever entre 7 000 et 8 000 animaux cette année. L'augmentation du nombre de bêtes s'explique notamment par la spécificité du département de Seine-Maritime, beaucoup de zones urbanisées et industrielles où les sangliers viennent se concentrer car ils ont compris que dans ces zones-là, ils ne seront pas chassés.

Fermeture de l'A 28

Cette battue va entraîner la fermeture de plusieurs axes dans les deux sens de circulation toute la matinée :

l'Autoroute A 28

La côte de la Lombardie