Battue sur l'A20 en Corrèze : 24 sangliers tués

L'autoroute A20 a été fermée une bonne partie de la journée, ce mercredi, dans le secteur d'Uzerche pour effectuer une battue aux sangliers ayant provoqués des accidents. 24 sangliers et 4 chevreuils ont été abattus.

La chasse a été prolifique aux abords de l'autoroute A20, ce mercredi, à hauteur d'Uzerche. L'autoroute a été coupée pendant une bonne partie de la journée entre les échangeurs 44 et 45, avec déviation en place, pour permettre d'organiser une battue aux sangliers sur décision préfectorale. 24 sangliers ont été tués, dont 8 marcassins, ainsi que 4 chevreuils. 16 louvetiers et 3 agents de l'ONF ont participé à cette opération qui avait pour but de limiter les risques d'accident liés à ces animaux sauvages.