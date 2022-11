Bayonne : des travaux sur des axes importants de circulation cette semaine

Des travaux sur les allées Marines entre la rue des Champs et le pont Henri-Grenet vont impacter la circulation de nuit

La circulation va être perturbée dans deux secteurs de Bayonne pendant quatre nuits consécutives, à compter de ce lundi soir. La ville de Bayonne réalise des travaux de réfection de chaussées sur les allées Marines, le long de l’Adour, entre la rue des Champs, en face de la criée, et le pont Henri-Grenet. Elle va également procéder, au même moment, à la réfection de la chaussée au carrefour des avenues Duvergier-de-Hauranne et Cam-de-Prats.

Les travaux seront réalisés entre 20h30 et 6h le lendemain matin, les lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 novembre. Ils vont nécessiter des mesures restrictives de la circulation et du stationnement.