Bayonne : le navigateur François Gabart dévoile son projet de transport maritime à la voile

Les cinq associés ont un objectif : décarboner le transport maritime. Les contours du voilier cargo de leur entreprise ont été présentés ce mercredi 17 mai à Bayonne. Parmi les cofondateurs, le navigateur François Gabart, vainqueur du Vendée Globe 2012 et recordman du tour du monde en solitaire en 2017.

ⓘ Publicité

Un voilier cargo de 65 mètres de long

Vela compte lancer une liaison régulière entre la France et New York pour transporter des produits à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire du vin, des parfums ou encore des épices. Pour traverser l'Atlantique, un voilier de 65 mètres de long et de 25 mètres de large a été imaginé, soit deux fois plus grand que le trimaran actuel de François Gabart. Ce bateau aura trois coques et deux mats. Vela en sera le concepteur et l'armateur. La construction du premier bateau doit commencer fin 2023 pour une mise à l'eau début 2025.

"Il nous permettra de transporter 5 800 tonnes de marchandises par an. En 2028 on vise un départ tous les 9 jours pour avoir une capacité de transport annuel de 30 millions de tonnes", explique Pierre-Arnaud Vallon, le président de l'entreprise. À chaque traversée, 560 palettes pourront être transportées, soit l'équivalent d'une cinquantaine de conteneurs.

Le premier voilier cargo de Vela doit être mis à l'eau début 2025. - Vela

560 palettes pourront être transportés sur le voilier de l'entreprise. - Vela

Le siège de Vela est basé à Bayonne. Des rotations partiront du port, ainsi que de plusieurs villes de la côte Atlantique et de la Manche. Les terminaux Saint-Bernard et de Blancpignon à Anglet sont étudiés pour l'accueil du bateau. Un entrepôt devrait être loué sur place. Vela compte également recruter une dizaine de personnes, entre les marins et le personnel administratif.

Le cabinet d'architecture VPLP et l'entreprise de François Gabart Mer concept participent également au projet. Les cinq associés voient loin. Ils comptent lancer la construction de 30 voiliers d'ici 2035.