Bayonne : le pont Grenet en travaux pour un mois

Un chantier de quatre semaines débute ce lundi sur le pont Henri-Grenet à Bayonne. Il s'agit d'un chantier comme il s’en fait tous les 10 ans pour étudier scrupuleusement l’étanchéité, la peinture et les bétons, toute corrosion et autre fissure pouvant nuire à la sécurité même de l’ouvrage.

L’inspection visuelle effectuée l’an dernier a fait ressortir quelques traces de corrosion mais rien de bien grave à priori. Il faut dire que l’ouvrage est plutôt "jeune", il a été inauguré le 14 juillet 1995, et qu’il est de bonne facture selon les spécialistes.

Gène minimale pour les automobilistes

Pour mener à bien ces travaux, une entreprise spécialisée interviendra donc pendant quatre semaines avec des engins spécifiques comme une nacelle inversée, ce qui permettra aux techniciens de scruter chaque parcelle de l’ouvrage. Des prélèvements de peinture et de métal seront également effectués.

Que les automobilistes qui ont subi, fin octobre, les travaux de construction de la piste cyclable et les interminables bouchons se rassurent, la gêne sera la plus minime nous assure-t-on à l’agglomération Pays Basque.

Cette semaine (du 9 au 13 janvier), les travaux se passent en direction de Marinadour, et comme l’entreprise s’installera sur la piste cyclable justement, il n’y aura aucun impact à priori sur les 2 voies de circulation.

Les 3 autres semaines (du 16 janvier au 3 février), en direction de Saint Esprit, Boucau, Tarnos, l’entreprise s’installera sur une voie de circulation mais ce sera entre 9h du matin et 16h donc en dehors des heures de pointe et pendant 6 jours en tout.

Selon les études, le trafic le plus dense est entre 7h et 8h et demie du matin avec un pic à 8 heures. Le soir, les retours sont plus échelonnés, ça se fait entre 16 heures et 19 heures.

Chaque jour, le Pont Grenet est traversé par 50.000 véhicules.