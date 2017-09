Bayonne : le pont Saint-Esprit est désormais fermé à la circulation.

Depuis ce lundi 4 septembre, 6 heures, le pont Saint-Esprit qui enjambe l'Adour et relie la gare à la mairie de Bayonne, est fermé pour travaux. Le chantier va durer 10 mois, et n'est pas sans conséquences sur la circulation et l'économie du quartier.

Depuis ce lundi matin 6h, plus aucun véhicule motorisé ne peut traverser le pont Saint-Esprit. La circulation y est interdite jusqu'au mois de juin 2018, à cause de travaux . Deux chantiers en un en fait. Le pont n'a pas connu de réelle rénovation depuis sa construction en 1848. Il devait donc faire l'objet de travaux en 2020 pour retrouver un coup de jeune (consolidation des piliers érodés par l'Adour, désamiantage, etc). Mais entre-temps le projet du tram'bus a pris corps. Aujourd'hui il se concrétise et il nécessite des aménagements sur le pont (trottoirs, tablier de la chaussée). Du coup, la rénovation est avancée, les deux chantiers sont couplés et vont durer 10 mois.

Ces travaux ne sont pas sans conséquences directes

Circulation interdite sur le pont Saint-Esprit © Radio France - Valérie Menut

Le pont Saint-Esprit supporte chaque jour un trafic dense entre la gare et le centre-ville. Ce trafic va désormais se reporter sur les deux autres ponts voisins : le pont Grenet (déjà saturé aux heures de pointe) et le pont Saint-Frédéric. Pour tenter de désengorger ces déviations, une navette fluviale gratuite sera mise en service (entre le quai amiral Bergeret et les allées Boufflers) dès la fin du mois de septembre; mais il faudra laisser son véhicule dans des parkings (payants eux). Les lignes de bus A1 et A2 sont aussi déviées sur le pont Grenet, qui ne comporte pas de voies de bus à la différence du pont Saint-Esprit, ce qui aura forcément un impact sur la fiabilité des horaires de dessertes.

Le plan de circulation pour les dix prochains mois -

Les chauffeurs de taxi s'attendent aussi à une belle pagaille. Les commerçants du quartier Saint-Esprit également, avec un impact sur leur chiffre d'affaires.