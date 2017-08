Bayonne: une navette fluviale pour traverser l'Adour?

Le pont St Esprit sera en travaux pendant presque un an à partir du mois de septembre. L'agglomération réfléchit à une solution

La traversée nord-sud de Bayonne sera bientôt un cauchemar pour les automobilistes: le Pont St Esprit qui relie la gare au centre-ville, sera fermé à la circulation d'ici quelques semaines pendant au moins 10 mois. C'est vrai que l'ouvrage a besoin d'un sacré lifting, il faut renforcer les piliers éprouvés par les marées, refaire les trottoirs et adapter la chaussée à la venue du trambus.

"On réfléchit encore aux solutions"

Ça veut dire que la circulation déjà dense -y compris les deux lignes de bus- sera déviée vers le pont rouge et le pont St Frédéric. Pour "minimiser la casse"... et faire traverser le fleuve, l'agglomération travaille actuellement à une alternative: la création d'une navette fluviale.

Claude Olive: "Il faut aussi penser aux vélos et à l'ahceminement des personnes" Copier

Pour Claude Olive, chargé des transports à la Communauté d'Agglomération Pays Basque: "ce sera un bus sur l'eau. Mais il faut aussi voir comment on peut transporter des gens, des vélos éventuellement, et comment on amène des navettes jusqu'à l’embarcadère pour les amener au centre ville". Cela implique aussi de trouver un espace de stationnement pour les voitures qui se présenteraient. Le projet est en tous cas sur les rails (ou sur les flots?) puisqu'un appel d'offre pour des navettes fluviales a été lancé.