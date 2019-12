Béarn : la tempête Fabien a achevé le vieux pont d'Abidos

Abidos, France

La tempête Fabien sur le Béarn a condamné le vieux pont d'Abidos qui va sans doute resté fermé pendant de longs mois. Les câbles de ce pont suspendus ont souffert. Il enjambe le gave sur la route entre Mourenx et Lacq. Il permet de desservir les usines du bassin de Lacq depuis la ville nouvelle. Désormais, il faut donc faire le détour par Artix pour franchir le gave avant de rejoindre la route de Bayonne pour se rendre à Lacq. Un périple de 12 kilomètres alors qu'il n'en fallait que deux avec le pont.

Les câbles du pont suspendu ont partiellement lâché. © Radio France - Daniel Corsand

Le temps d'intervention des pompiers sur le site Sévéso

Patrice Laurent, le maire de Mourenx s'inquiète pour la sécurité du site. La caserne des Pompiers est de l'autre coté du pont par rapport aux usines, ce qui rallonge le temps d'intervention sur le site Sévéso de Lacq. Le maire exprime son inquiétude sur France Bleu Béarn et invite tous les acteurs à réfléchir au plus vite sur cette situation. Il rappelle également que cette fermeture a aussi des conséquences pour les habitants qui travaillent sur le site et pour les commerces qui dépendent de la circulation dans le secteur.