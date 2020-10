"Beaucoup de véhicules non conformes" : pensez à vérifier vos phares avant l'hiver

Les jours raccourcissent de plus en plus et le changement d'heure va se faire ce week-end. C'est le moment de vérifier les réglages de ses phares avant de prendre la voiture. La Prévention Routière de l'Indre appelle à la plus grande vigilance.

On va passer à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. Bonne nouvelle, on gagne une heure de sommeil. En revanche, la nuit va tomber plus tôt le soir. La vigilance doit être encore plus forte sur la route. "Quand on arrive à cette période de l'hiver, avec le changement d'heure, le risque d'avoir un accident se renforce", prévient Pierre Marandon, président de la Prévention routière de l'Indre, invité de France Bleu Berry.

Trop de laissez-aller sur le fonctionnement correct des phares

L'une des principales problématiques est l'éclairage. "Il faut voir mais aussi être vu. Il y a trop de laissez-aller. On le voit d'année en année : une très grande partie des véhicules ne sont pas conformes. Soit une lampe est cassée, soit une lampe manque, soit elle est montée de travers", détaille Pierre Marandon. Selon lui, "60% des personnes sont incapables de mettre les feux de brouillard à l'arrière". Voilà pourquoi la Prévention routière de l'Indre organise une action gratuite jusqu'en décembre dans plusieurs villes de l'Indre pour vérifier le bon fonctionnement des phares.

On contrôle aussi les essuies-glace. Si ça ne fonctionne pas, ça augmente les risques"

"Beaucoup de gens évitent de conduire la nuit parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans les parfaites conditions. Mais certains n'ont pas le choix pour se rendre au travail ou en revenir. Donc c'est un problème", constate Pierre Marandon.

De nouveaux cyclistes pas toujours très prudents

Le bilan de la mortalité routière en septembre est catastrophique en France pour les cyclistes. 37 cyclistes sont morts contre 15 en septembre 2019. En Berry, deux cyclistes sont morts cette année : un dans le Cher en juillet ; l'autre dans l'Indre en septembre. "Il y a beaucoup de nouveaux cyclistes et certains ne sont pas aguerris à la route. Ils manquent de prudence, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes", déplore le président de la Prévention routière dans l'Indre. "Les villes ont incité à la pratique du vélo en créant de nouvelles pistes cyclables. Cela engendre une cohabitation parfois difficile. Le port du casque n'est malheureusement pas obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans. Et puis souvent, on voit des voitures qui frôlent les cyclistes, il n'y a pas encore assez de respect des règles", conclut Pierre Marandon.