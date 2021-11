Beaucoup de verglas sur les routes creusoises, -8°C attendus dans la nuit de lundi à mardi

La Creuse n'est plus en vigilance orange pour la neige et le verglas : nous passons au jaune depuis ce lundi 29 novembre midi. Les routes restent néanmoins dangereuses par endroits, notamment sur le réseau secondaire du sud du département.

Les grands axes dégagés

Si vous roulez sur la nationale 145, vous n'aurez pas de problème ce lundi 29 novembre. La chaussée reste humide mais la circulation est normale selon la direction des routes. Le constat est le même sur les autres routes principales, que ce soit le D940 entre Pontarion et l'Indre, la D941 au sud par Aubusson, la D942 entre Guéret et Aubusson et la route entre Boussac, Chénérailles et Aubusson.

Il reste néanmoins une seule difficulté sur la route entre Aubusson et La Courtine avec des risques liés au verglas.

Danger sur les petites routes

Les principales difficultés sont sur le réseau secondaire, c'est-à-dire les petites routes, surtout dans le sud du département. La circulation est délicate voire dangereuse selon la direction des routes au sud d'Aubusson : Crocq, Vallières, Felletin, La Courtine et Gentioux. Il reste de la neige sur les routes. Une croûte de verglas s'est développée à cause des températures négatives.

Ailleurs, le verglas peut également être piégeux vers Bourganeuf, Saint-Sulpice-les-Champs, Saint-Dizier, Royère-de-Vassivière, mais aussi vers Auzances et Bellegarde-en-Marche. Dans le nord, la route entre Châtelus-Malvaleix et Bonnat est verglacée également.

Températures glaciales cette nuit

Le service des routes du département continue de saler les routes. Les routes devraient encore être bien glissantes mardi matin, puisque Météo France prévoit une chute des températures dans la nuit de lundi à mardi : elles devraient descendre à -5°C à Guéret et même -8°C par endroits en Creuse, par exemple à Gentioux-Pigerolles.