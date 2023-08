Beaune : une route coupée à cause de travaux qui démarrent ce lundi 4 septembre

La départementale 20 sera coupée et il faudra suivre une déviation. (Illustration)

Il va falloir faire un bon détour si vous avez l'habitude de passer par la départementale 20 à l'entrée de Beaune. APRR lance d'importants travaux sur la portion qui passe sous l'autoroute A31 entre le 4 et le 15 septembre 2023. Conséquence, l'axe sera fermé à la circulation sur toute cette période. Une déviation est mise en place, elle fait passer par les départementales 20H, 973 et 1074. À partir du 15 septembre et jusqu'au 1er décembre 2023, la circulation sera alternée à cet endroit.

ⓘ Publicité

La déviation vous fera parcourir quelques kilomètres supplémentaires. © Radio France - Dimitri Morgado

D'autres travaux entre Dijon et Soirans

APRR lance aussi ce lundi 4 septembre 2023 un chantier sur l'autoroute A39. Des travaux au sur deux kilomètres niveau de Soirans, dans le Jura. Ce qui aura un impact par exemple pour se rendre de Dijon à Dôle. Dans ce cas là, pas d'interruption totale du trafic mais la circulation sera réduite sur une voie et à vitesse réduite.