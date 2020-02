Le concept est simple, proposer aux entreprises des vélos à assistance électrique de fonction, sur le principe des voitures de fonction. Pour les Chefs d'entreprises et pour les salariés, l'idée possède de beaux atouts.

Bee Cycle start up Bordelaise développe le vélo de fonction en entreprise

Le tram et le vélo fortement conseillés à Bordeaux

Nouvelle-Aquitaine, France

Bee Cycle avance un bien-être préservé, le gain en matière de temps et d'argent est évident, pour les salariés utilisant un vélo à assistance électrique. Plus de stress dans les bouchons ou ralentissements vécus au quotidien, un parking oublié au profit d'un emplacement vélo, un geste pour préserver l'environnement et une possibilité de pratiquer un peu d'exercice du domicile au travail ou du travail au domicile. Qui dit vélo de fonction dit aussi, se rendre à ses rendez-vous professionnels, en utilisant un transport d'actualité, avec une extension sur le weekend. Pour les entreprises, c'est une innovation qui valorise l'image de marque.

Bee Cycle est une solution pour les salariés qui désirent un vélo à assistance électrique à moindre coût et pour les entreprises qui souhaitent une solution sans investissement, Jean-Christophe Melaye Copier

Des avantages fiscaux s'ajoutent à tous les aspects humains et environnementaux décrits par Jean-Christophe Malaye, Co-Fondateur de Bee Cycle, aucun investissement à prévoir, une prise en charge administrative, une gestion de renouvellement de la flotte des vélos endossée par Bee Cycle, etc.