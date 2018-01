Belfort, France

Désormais, à Belfort, vous pouvez régler votre stationnement en un clic avec votre smartphone. Il vous suffit de télécharger l'application Paybyphone et de vous y inscrire en créant un compte avec la plaque d'immatriculation de votre véhicule.

Ensuite vous choisissez votre zone de stationnement avec un code disponible sur l'horodateur ou sur le site de paybyphone : par exemple 90 011 en zone rouge, en plein centre-ville (1,40 euros / heure avec 2h maximum) ou 90 012 en zone verte, aux abords du centre-ville (1,10 euros / heure sans durée limitée). Et vous payez ensuite via votre carte bancaire.

Un paiement au plus juste

Cette nouvelle application vous permet aussi de payer au plus juste. Si vous reprenez votre voiture plus tôt, vous pouvez interrompre votre stationnement sur l'application et vous payerez uniquement le temps où vous êtes resté(e) garé(e). Sur le même principe vous pouvez choisir de prolonger la durée de votre stationnement.

Si vous préférez régler directement à l'horodateur, vous aurez, là aussi, besoin de votre plaque d'immatriculation. Et vous pouvez utiliser de la monnaie ou votre carte bancaire, avec ou sans contact.

Sachez qu'en cas de non paiement ou de dépassement, il vous en coûtera désormais 30 euros.