Belfort : préavis de grève sur le réseau Optymo pour le premier jour du bac

Belfort, France

Dans le Territoire de Belfort, le trafic des bus risque d'être très perturbé lundi pour le début des épreuves du baccalauréat. La CFTC, la CGT et Sud ont déposé un préavis de grève illimitée. "Des perturbations importantes sont à craindre sur l’ensemble du réseau urbain", sur les lignes 1 à 5 et sur la ligne 8, annonce Optymo dans un communiqué. Des informations plus précises sur les horaires seront disponibles à partir de samedi, midi, sur le site internet d'Optymo.