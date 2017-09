Ben, le nouveau bus de nuit clermontois qui ramène les fêtards

A partir du 28 septembre prochain, un bus de nuit roulera à Clermont-Ferrand de 1 heure à 5 heures du matin pour ramener les fêtards chez eux en fin de semaine. Un bus gratuit qui roulera jusqu'au 2 juin prochain.

Jusqu'à présent, les fêtard rentraient rentraient soit à pied soit rentraient plus tôt car passé 1 heure du matin, plus de transports en commun à Clermont-Ferrand. A partir du 28 septembre, cela change et entre en service Ben pour Bus dE Nuit, une nouvelle ligne expérimentée jusqu'au 2 juin.

Un parcours ciblé pour les étudiants

Avec Ben, les bus vont rouler de 1 heure à 5 heures du matin les jeudi, vendredi et samedi soir. Départ des Salins, ensuite arrêt place Gaillard, Delille, Balainvilliers. Ensuite direction le campus des Cézeaux, le Centre Hospitalier Universitaire et enfin la Maison de la Culture. Un parcours qui peut évoluer en fonction des demandes et des besoins des passagers nocturnes.

4 départs entre 1 heure et 4 heures du matin le jeudi, vendredi et samedi soir © Radio France - Charlotte Jousserand

Ben, "le nouveau Sam de Clermont-Ferrand"

Un parcours qui dessert les centres animés de Clermont-Ferrand, les restaurants et les bars mais aussi les résidences et les quartiers étudiants.

Pour Olivier Blanchi, le maire, "Ben c'est le Sam de Clermont-Ferrand", en référence à Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas pour assurer que les fêtards rentrent en toute sécurité chez eux. Mais Ben c'est aussi _"une solution de transport collectif pour tous ceux qui souhaitent se déplacer de nuit".

Un bus gratuit pour tous

Pour monter à bord de Ben, c'est gratuit. Cette nouvelle ligne est intégralement financé par la future métropole car cette nouvelle ligne compte parmi les 22 engagements des rencontres citoyennes de la mobilité.

Cela coûte 50.000 euros à la future métropole. Le fonctionnement de la ligne a été sous-traité par la SMTC à une compagnie de transport auvergnate. A l'intérieur de chaque bus de nuit, un médiateur. Il sera là, selon François Rage, le président de la SMTC : "pour accompagner, faire que tout se passe bien entre les gens qui font la fête ou les gens qui travaillent de nuit. Il faut que la cohabitation entre ces deux publics se fassent de la manière la plus sereine possible".