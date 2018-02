Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Quels sont les critères que vous avez retenus pour définir les projets prioritaires ?

Benoit Simian : Ces critères sont au nombre de 4. D'abord la qualité et la régénération du réseau, car nous avons en France un réseau qui se dégrade et qui doit être régénéré de toute urgence, c'est vrai pour le réseau routier, et ça l'est aussi pour le réseau ferroviaire. Le 2e critère que nous nous sommes fixé, c'est de gagner la bataille de la cogestion et de la pollution. Le 3e, réduire les inégalités et enfin en dernier lieu développer le fret ferroviaire.

Vous préconisez notamment la mise à 2X3 voies de l'A63 en la rendant payante sur la portion Bordeaux-Salles. Est-ce une solution juste à vos yeux ?

Nous préconisons clairement dans notre rapport qu'il faudra tenir compte des différents types de trafic sur cette portion, et distinguer notamment le trafic local. Il existe aujourd'hui un certain nombre de péages modernes qui permettent d'exonérer le trafic local et de mettre l'accent sur les poids lourds par exemple.

Ne craignez-vous pas que le trafic de cette autoroute se déporte sur les départementales aux alentours ?

Avant toute chose, je veux préciser que la solution de l'adossement, retenue pour la rocade et qui permet de maintenir un axe gratuit, n'était pas possible sur l'A63 en raison d'une difficulté d'ordre juridique. Il nous a tout de même apparu important de maintenir ce projet dans le groupe des projets prioritaires. Partant de là, le montage pour le réaliser dans un délai raisonnable compte tenu de l'état des finances publiques, ne pouvait pas être différent. En clair, il n'y avait pas d'autres choix si nous voulions cette mise en 3 voies que de la rendre payante.

La mise à trois voies intégrale de la rocade de Bordeaux qui fait également partie des préconisations de votre rapport va-t-elle suffire à désengorger cet axe ?

Sur la rocade, il faut fournir aux collectivités les infrastructures, mais aussi je pense, des outils pour réguler le trafic. Dans le rapport, nous proposons une boîte à outils comme des péages intelligents pour dissuader les poids lourds en transit d'emprunter la rocade, ou le système de voie dédiées pour le covoiturage. Ensuite, il appartiendra aux collectivités de se saisir de ces outils ou pas.

Sur le grand contournement, pourquoi le reporter à après 2038 et ne pas l'abandonner purement et simplement ?

Quand on parle de grands projets, il faut raisonner à 20 ans, donc ce grand contournement, il faut continuer d'y réfléchir mais prendre le temps. La nouveauté avec ce rapport, c'est que pour la première fois ce projet est inscrit noir sur blanc et que nous préconisons de lancer une concertation. Je le dis très tranquillement, nous aurions pu enterrer ce projet mais nous considérons qu'il est utile pour notre territoire.