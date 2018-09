Bergerac, Dordogne, France

Pendant huit mois, les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience. Ils ne circuleront plus aussi bien sur les bords de la Dordogne à Bergerac. C'est là, au pied de la maison des vins que va se dérouler le plus gros des travaux d'aménagement du secteur. Portés par la communauté d'agglomération Bergeracoise, en relation étroite avec la ville, il s'agit d'abord de rénover la maison des vins , puis de tracer une voie verte ouverte aux cyclistes , aux piétons et aux personnes à mobilité réduite le long de la Dordogne .

L'office de tourisme dans la maison des vins

C'est l'un des chantiers de cette longue session de travaux. La maison des vins au Cloître des Récollets accueillera désormais l'office de tourisme. La grande terrasse qui surplombait la Dordogne sera couverte d'un motif à clair voie. Elle pourra être traversée et marquera l'entrée dans la vieille ville depuis le port. La rue des Recollets, la place Cayla et de la Myrpe seront réaménagées dans le style de la rue du Port

Le projet de la nouvelle physionomie de la maison des vins de Bergerac - mairie de Bergerac

La voie verte au fil de l'eau

Le deuxième grand chantier se déroulera en même temps et au pied de la maison des vins. Il s'agit de faire passer une voie verte ouverte aux cyclistes, aux piétons et aux personnes à mobilité réduite .Cette voie longeant la Dordogne évitera le site d'Eurenco et passera de l'autre côté de la route avant de rejoindre le fil de l'eau un peu plus loin. Elle déroulera rive droite entre le vieux Pont et la rue Pierre Loti. Ce sera aussi pour la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, l'occasion de revoir l'assainissement sur le chemin de la voie Verte. Des canalisations d'eaux seront remplacée quai Salvette. Elles assurent 30% du transfert des effluents de Bergerac vers la Dordogne.

Une circulation en sens unique pendant huit mois et totalement fermée pendant six semaines

Pendant la durée des travaux, la circulation se fera à sens unique de la rue Saint Esprit vers le Vieux Port. La circulation pourra même être totalement coupée pendant six à huit semaines, le temps d'installer et de faire travailler les plus gros engins. Pour finir de fluidifier le trafic, quatre carrefours à feux seront remplacés provisoirement par des giratoires; les carrefour Beausoleil, Montaigne, République et des Carmes. Si tout va bien, l'ensemble des travaux menés par la CAB et d'un montant de quatre millions d'euros, devrait être fini fin mai début juin, afin d'offrir un cadre rénové aux Estivales de juillet 2019.