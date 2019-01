Bergerac : Deux nouvelles lignes aériennes vers Lyon et Nice pour l'été prochain

bergerac

L'aéroport de Bergerac ouvre ses deux premières lignes intérieures saisonnières . C'est la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne qui l'a annoncé ce jeudi matin. Les deux lignes en direction de Lyon et Nice seront affrétées par la compagnie aérienne Chalair aviation, Cette compagnie affiliée à Air France et basée à Caen est spécialisée dans les vols intérieurs.

Du 27 juin au 16 septembre

Il s'agit de lignes saisonnières. Les deux lignes, Bergerac-Lyon et Bergerac-Nice entreront en fonction à partir du 27 juin, jusqu'au 16 septembre. Il faudra compter 1h25 pour Bergerac-Nice pour un tarif promotionnel à partir de 62 euros. Pour Bergerac-Lyon, la durée de vol sera de 1h10 pour un tarif à partir de 58 euros. Il y aura deux vols par semaine : les mardi et jeudi pour Lyon et lundi et vendredi pour Nice. Les réservations sont possibles partout y compris auprès d'Air France ( vous pouvez donc cumuler des miles si vous êtes abonnés à la carte Flying blue d'Air France).

NOUVEAUTÉ !!



Chalair arrive à l’aéroport de Bergerac et proposera deux nouvelles destinations à savoir: Nice et Lyon !



Vous pouvez réserver vos billets sur le site de la compagnie:https://t.co/Nzas8bYVBw#chalair#nice#bergerac#bergeracairport#aeroportbergeracpic.twitter.com/dor5OSKO0c — Aéroport Bergerac (@Aerobergerac) January 31, 2019

Pour l'aéroport de Bergerac, spécialisé dans les vols vers la Grande-Bretagne et la Belgique, c'est une première. Le président de la CCI, Christophe Fauvel,est ravi d'avoir pu attirer une nouvelle compagnie dans "un contexte concurrentiel très rude". Selon lui, "ces vols s'adressent avant-tout aux Périgourdins" qui peuvent ainsi rallier rapidement deux grandes villes de France.