Bergerac lance une navette gratuite pour son centre-ville

Bergerac, France

Un bus gratuit en cœur de ville. Voilà ce qui a été lancé lancé ce lundi à Bergerac. Il s’agit de deux minibus qui font une boucle dans le centre-ville, toutes les 13 minutes, de la salle Anatole France à la mairie, en passant par sept arrêts différents : Foirail, place de la République, gare SNCF, place de Lattre de Tassigny et Quai Salevette.

Une navette toutes les 13 minutes

Le service se fait du lundi au samedi, de 7h30 à 19h15. Un nouveau dispositif qui a pour ambition de faciliter les déplacements au quotidien. Un minibus reconnaissable avec une couleur mandarine. Sur la route également, une ligne de la même couleur orange matérialisé sur le goudron tout le long du tracé. Un simple signe de la main et le chauffeur s'arrête. "C'est vraiment pratique, explique Laeline, maman qui se promène en poussette. Souvent, lorsqu'il fait mauvais temps, je rechigne à sortir. Là, ça pourrait me faire changer d'avis."

Les sept arrêts en centre-ville sont matérialisés par ce panneau © Radio France - Stéphane Garcia

Dans le véhicule 20 places, dont une pour personne à mobilité réduite, et la garantie d'avoir une navette toutes les 13 minutes dans Bergerac, avec cinq minutes de marges selon la circulation dans le secteur. Pour cela, il a fallu faire des choix reconnait Claude Carpe, l'adjoint au transport dans l'agglomération. "On a occulté l'hôpital, que l'on voulait insérer au départ mais qui nous allonger le circuit ; la traversé du pont jusqu'à la Madeleine, pour arriver à quelque chose qui nous parait cohérent, sans pour autant être certain du résultat."

En phase de test

De quoi satisfaire une majorité de personnes rencontrées dans les rues du centre-ville : étudiants, faibles revenus, personnes âgées ou famille. Et même des commerçants, comme Alexandra. "Cela peut être pratique pour les gens, les touristes qui viennent dans le centre de Bergerac, et qui peuvent être découragés par le coût du stationnement. Cela ne peut qu'être un plus pour nous."

Le dispositif est actuellement en phase de test, jusqu'en septembre. Si les retours étaient positifs, la CAB investirait sur trois navettes électriques pour pérenniser l'offre.