Bergerac : les avions de ligne de retour à l'aéroport début juillet

Depuis le début du confinement à l'aéroport de Bergerac, le tarmac est vide, les parkings aussi. Les avions de Ryanair, Transavia, Jet2com ou British airways sont restés cloués au sol. Il n'y a plus de trafic. Pour cause de pandémie, les anglais sont restés chez eux et n'ont pas encore retrouvé le chemin du Périgord. Pourtant l'Europe se déconfine petit à petit mais rien n'est encore acquis pour les voyages entre la France et le Royaume Uni.

Banques d’embarquement de l’Aéroport de Bergerac Roumanières © Radio France - Emmanuel Claverie

Le retour des liaisons attendu le début du mois de juillet.

Si les vols n'ont pas encore repris, c'est à cause de la quatorzaine imposée aux voyageurs anglais lorsqu'ils mettent le pied sur le sol français. La réciproque est vraie pour les français. Comment envisager de venir passer trois semaines en France s'il faut rester 2 semaines confinés? Pour les plus courts séjours, c'est inconcevable. Mais ces mesures, prises pour limiter la pandémie, pourraient peut-être être levées dès lundi 29 juin en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid 19. La compagnie Irlandaise Ryan Air semble plutôt confiante puisqu'elle a reprogrammé des vols au départ de Bergerac dès le 2 juillet. Les destinations habituelles seront desservies avec un peu moins de liaisons vers Londres Stansted mais une nouvelle destination vers Southend, à l Est de Londres en août. De son coté Transavia redécolle début juillet vers Rotterdam, Jet to com le 18, en revanche, Bristish Airways ne devrait pas se poser à Bergerac avant le mois d’août. La fréquence des vols sera donc un peu en dessous de ce qu'elle était l'été dernier, les avions seront surement eux aussi moins remplis. Les professionnels du tourisme attendent avec impatience les premiers citoyens britanniques, à condition que les mesures de quatorzaine soient levées entre la France et le Royaume-Uni lundi.

La direction de l'aéroport devrait donner plus d'informations sur la reprise du trafic à l'aéroport de Bergerac Dordogne Périgord d'ici la fin de la semaine.