Bergerac : opération de prévention à la sécurité routière pour les lycéens ce vendredi

Les lycéens d'Hélène Duc à Bergerac vont voir le maire et des policiers ce vendredi matin devant leur établissement. Il s'agit de leur rappeler les règles de sécurité routière surtout s'ils circulent à vélo. Des lampes seront distribuées.

Cette opération vise à vérifier ce vendredi 12 mars que les élèves du lycée des métiers Sud-Périgueux Hélène Duc qui viennent à vélo respectent bien les règles de sécurité routière et notamment pour être vus par les automobilistes.

Cette opération de prévention à la sécurité routière dès 7h30 ce vendredi sur le parvis de l'établissement est organisée par la mairie de Bergerac. Le maire, Jonathan Prioleaud sera sur place avec des policiers municipaux et nationaux. Il s'agit de rappeler les règles du code de la route mais aussi de distribuer des lampes et des bandes réfléchissantes à accrocher sur les sacs pour être vu par les automobilistes et les autres usagers de la route.

D'autres opérations de ce type seront organisées dans les autres établissements de la ville précise la mairie de Bergerac.