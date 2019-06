Bergerac : travaux importants sur la rocade du 24 juin au 11 juillet

Bergerac, France

Ce sont des travaux importants que le Conseil Départemental de la Dordogne entreprend à partir du lundi 24 juin sur la rocade de Bergerac. Sur la RD 936E1, la chaussée va être refaite entre le giratoire de la route de Monbazillac ( RD 13) et le giratoire de Roumanière ( RN 21).

Trois semaines de travaux et de circulation alternée

Les travaux devraient durer trois semaines entre le 24 juin et le 11 juillet. Des décaissements importants sur la chaussée perturberont la circulation. La circulation sera donc perturbée et il y aura la mise en place d'un alternat. A l'issue des travaux, le marquage au sol sera refait rapidement, le conseil départemental appelle cependant les automobilistes à la plus grande prudence durant cette période.