Berry : le train Intercités Paris-Toulouse interrompu le weekend du 6 au 8 mai

La SNCF réalise de nombreux travaux sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, totalement interrompue de samedi 6 à lundi 8 mai 2017

Impossible d'aller à Paris, Orléans, Limoges ou Toulouse en train depuis Châteauroux, Issoudun ou Vierzon, ce weekend du 6 au 8 mai. La circulation sur la ligne POLT est interrompue à partir de 9h50 samedi jusqu'à lundi 15h50.

Neuf aiguillages changés dans l'Indre

Plusieurs interventions sont prévues sur toute la ligne. En Berry, neuf aiguillages seront remplacés à Neuvy-Pailloux et Montierchaume, dans l'Indre. Les appareils en bois ont été installés 30 ans auparavant et sont arrivés en fin de vie, il est donc tout à fait normal de les remplacer, selon Dominique Colin, le directeur de l'établissement Indre-Limousin de SNCF Réseaux.

"Aujourd'hui, on a des appareils qui sont en bois, et on va les remplacer par des appareils en béton pour assurer leur renouvellement, leur maintien, dans des caractéristiques qui permettent un confort au niveau des voyageurs et une sécurité", explique-t-il.

Les traverses en béton sont plus lourdes, plus stables lors du passage des trains, plus durables (utilisables pendant 50 ans) et donc plus sécuritaires. "Sur une ligne structurante comme celle-ci, on a préféré utiliser cette nouvelle technologie."

Pour aller à Paris, les Castelroussins peuvent prendre un car pour rejoindre Tours et puis prendre un TGV.

1,2 milliard d'euros de travaux

Sur les réseaux sociaux, certains se plaignent de la situation, comme Michel Denisot, originaire de Châteauroux et vice-président de la Berrichonne football, le club de la ville qui affronte Pau, vendredi soir.

Pour un weekend électoral c'est la négation du service public - Michel Denisot en colère à cause de l'interruption sur la ligne POLT

Aucun train Paris-Chateauroux durant le weekend. Zéro pointe à la @SNCF .service public vote nul. @guillaumepepy — Michel Denisot (@michel_denisot) May 5, 2017

Mais les travaux sont dans notre intérêt, rappelle Dominique Colin. Pour limiter le dérangement, le directeur fait travailler ses hommes intensément pendant cinq weekends, du 6 mai, du 25 mai, du 3 juin, puis des 16 et 30 septembre. 90 agents vont s'activer de jour comme de nuit.

Ils vont aussi changer des fils de caténaires usés à Vierzon, dans le cher. Ces câbles qui font souvent la Une des journaux car, quand ils cassent, ils bloquent toute la circulation ferroviaire. Mais le plus gros chantier aura lieu entre 2019 et 2023 : 30 kilomètres de voie seront renouvelés chaque année, principalement la nuit, dans l'Indre et le Limousin.

Pour l'ensemble des travaux sur la ligne, la SNCF a prévu un plan pluriannuel de 2016 à 2026 d'un coût total d'un milliard deux cent mille euros.