Besançon : après de nouveaux caillassages, le trafic des bus est perturbé

Le trafic des bus est perturbé à Besançon. Ginko a décidé d'arrêter la circulation de deux lignes de bus à partir de 19 heures ce weekend. Cette décision fait suite au caillassage de deux bus vendredi soir et à des incidents qui s'enchaînent depuis quelques semaines.

La circulation des bus Ginko sur l'agglomération de Besançon est perturbée, c'est une décision prise conjointement par le Grand Besancon et Ginko après les actes de malveillance de ces derniers jours.

Quatre contrôleurs agressés au début du mois

Les incidents s'enchaînent. Début février, quatre conducteurs avaient été agressés dans le quartier des Clairs Soleils. Le trafic avait alors été totalement interrompu. Et le dernier incident en date c'était vendredi soir. Deux bus ont été la cible d'un caillassage. L'un à Planoise, la vitre du bus a été fêlée, l'autre dans le quartier des Clairs Soleils. En conséquence les dessertes des Clairs Soleil et Bregille ne sont plus assurées à partir de 19 heures, et jusqu'à la fin du service. Le reste des lignes 5 et 6 fonctionnent normalement sur le reste du parcours. Le service devrait reprendre normalement lundi.