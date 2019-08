Besançon: des nouveaux feux tricolores à Velotte

Besançon, France

Ils entrent en fonction ce mercredi 28 août: des feux tricolores viennent d'être installées au croisement de la rue de Velotte, de la rue du Pont et du chemin des Journaux à Besançon. La ville de Besançon explique que cet aménagement, conçu en concertation avec les riverains et parents d’élèves du secteur, a pour objectif de sécuriser les traversées piétonnes et de modérer les vitesses dans ce carrefour très fréquenté par les enfants scolarisés à l’école Fertet toute proche. Il permettra également aux bus et véhicules encombrants de tourner plus facilement.

La rue de Velotte est de plus en plus fréquentée aux heures de pointe, elle constitue un raccourci pour les automobilistes entre le rond-point de Beure et le centre-ville. Le fonctionnement de la signalisation tricolore se fera en trois phases: rue de Velotte, rue du Pont et chemin des Journaux avec possibilité de traversées piétonnes sur appel.

Pour limiter les risques de blocage, le sens prioritaire du passage en voie unique de la rue du Pont, la partie étroite après le pont de Velotte, est inversé. Ce sont désormais les véhicules descendants qui seront prioritaires. Le nouveau dispositif pourrait créer des ralentissements plus ou moins importants aux heures de pointes. Grand Besançon Métropole apportera les modifications nécessaires en cas de besoin.