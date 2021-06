Besançon : l'arrêté pour interdire les camions sur la RN57, pris par Anne Vignot, crée le débat

Deux jours après l'arrêté pris Anne Vignot pour interdire le passage des camions sur la RN57 à Besançon, le sujet sera débattu ce jeudi 24 juin 2021, en conseil municipal. La maire bisontine vise les camions de plus de 3,5 tonnes. À partir du 1er septembre, ils n'auront plus le droit de circuler en agglomération sur la rue de Dole, et sur les Boulevards Churchill, Kennedy et Blum. Une décision saluée par le collectif Bonne Route, critiquée par les transporteurs routiers.

"Il y va de l’intérêt général d’agir pour l'environnement, pour l'accidentologie, pour le cadre de vie," se justifie Anne Vignot sur son compte Tweeter :

Une décision courageuse, selon les usagers et riverains du collectif Bonne Route

Cette décision était demandée par le collectif Bonne Route, créé en décembre 2020 par des usagers et des riverains demandaient. Ses membres militent justement pour le transfert des camions vers l'autoroute.

François Vacheresse, le président du collectif, est très heureux : "c'est quelque chose que l'on demande, que des élus demandent depuis des décennies. Les camions en transit sur la RN83 (qui prolonge la RN57 à Besançon, Ndlr) représentent un fort pourcentage des 2.000 poids lourds par jour. Ils seront ainsi transférés sur l'autoroute. Il y aura moins de pollution, d'accidents et de nuisances sonores."

"On salue le courage politique d'Anne Vignot qui est passé aux actes," ajoute François Vacheresse qui organisera une rencontre lundi, avec divers maires des communes concernés par le passage de la RN57, pour les inviter à prendre le même arrêté que l'élue bisontine.

Un coup dur, et "un coup de com' méprisant," selon les transporteurs routiers franc-comtois

Les routiers eux, dénoncent le mépris dans lequel cette décision a été prise."Annoncer quelque chose c'est une chose, mais le mettre en place sans avoir réuni les partenaires, ce n'est pas sérieux. Pour nous c'est de la communication, l'arrêté n'est pas valable dans ces conditions, soulève Marie Breton, déléguée régionale de la Fédération National des Transports Routiers. Alors même que nous sommes partants pour travailler sur ce genre de situations. On comprend les nuisances que cela peut occasionner pour les riverains."

"C'est fait dans le mépris des gens qui conduisent les camions qui amènent votre marchandise, vos aliments." Marie Breton

Selon Marie Breton, "85% des transports de marchandises se font sur moins de 150 kilomètres," cet arrêté impactera donc plutôt les entreprises locales. Elle ajoute que "99% de nos marchandises sont transportées par la route. Une partie va être légèrement déplacée sur les autoroutes, et les autres parties iront sur d'autres villages."

La fédération va rencontrer le préfet, et souhaite rencontrer à nouveau le collectif Bonne Route pour trouver une solution. De plus, la RN57 est considérée comme un axe à grande circulation, il relève donc de la compétence de la préfecture. Ainsi, le préfet pourrait décider d'attaquer cet arrêté municipal au tribunal administratif, s'il considère qu'il est contraire à la légalité.

L'arrêté pris doit être débattu ce jeudi 24 juin en Conseil Municipal. Le débat s'annonce houleux, la majorité invite les édiles bisontins à voter pour le projet.