Besançon : la Côte de Morre fermée dès lundi prochain pour travaux

Il va falloir anticiper si vous empruntez la Côte de Morre tous les jours : la route va être totalement fermée à la circulation du lundi 20 juillet, 9h, au vendredi 24 juillet, 16h. C'est le tronçon entre la voie communale "Chemin des 3 Châtels" et l'échangeur du "Trou au Loup" qui est condamné. La déviation vous fait passer par la Nationale 57, la voie des Mercureaux et la RD 683 entre Beure et le Faubourg de Tarragnoz.

Des travaux d'entretien de la route

Comme chaque année, le département va vérifier le tunnel du Trou au Loup, inspecter le pont et les bords de la falaise le long de la route, voir par exemple si les grillages sont bien en place ou s'il faut les remplacer. Et puis les ouvriers vont vérifier tout ce qui est marquage au sol, nettoyer les équipements routiers, faire du fauchage si besoin au bord de la route.

Les travaux d'inspection commencent lundi. Tout devrait revenir à la normale dès vendredi, 16h.