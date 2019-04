Besançon: la côte de Morre va être fermée pour travaux pendant trois mois dans le sens descendant

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes du secteur de Besançon: la côte de Morre sera fermée du 29 avril au 21 juillet dans le sens de la descente, et dans les deux sens du 22 juillet au 2 août. Des travaux urgents sont nécessaires suite à des glissements de terrain.

Besançon, France

Les usagers de la côte de Morre, l'un des principaux accès à Besançon en venant du plateau, vont faire grise mine. La RD 571 va être fermée 24 heures sur 24 dans le sens de la descente pendant 12 semaines, du 29 avril au 21 juillet. Dans la foulée, du 22 juillet au 2 août, la coupure sera totale dans les deux sens de circulation.

Le conseil départemental du Doubs, gestionnaire de cette portion de route empruntée quotidiennement par 15 000 véhicules en moyenne, lance des travaux urgents. "Ces travaux s’imposent en raison de glissements de terrain occasionnant des affaissements dangereux, susceptibles d’évoluer rapidement et d’entraver la circulation", précise le département.

Déviation par la voie des Mercureaux

La proximité d’habitations et la faible emprise disponible empêchent la mise en place d’une chaussée provisoire permettant de maintenir les deux sens de circulation. Dans ces conditions et compte tenu des délais d’exécution, les travaux ne peuvent être réalisés qu’avec une coupure du trafic routier dans le sens descendant sur une durée de deux mois et demi, puis une coupure totale de deux semaines. Les automobilistes ne vont avoir d'autre choix que d'emprunter la voie des Mercureaux, qui verra mathématiquement sa fréquentation doubler.

La RD 571 sera fermée entre le Trou au Loup et Besançon - Capture d'écran Google maps

La côte de Morre est fermée habituellement chaque été pendant une semaine pour des travaux d'entretien courant, mais déjà en 2014, la circulation avait été interdite dans les deux sens pendant un mois pour traiter un glissement de terrain juste avant le Trou au Loup.