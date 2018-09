Besançon, France

Depuis janvier, le pont de la Gibelotte à Besançon connaissait des travaux d'élargissement. Des travaux dont la fin était prévue d'abord pour le 15 septembre. Mais finalement, ils ont terminé plus tôt que prévu. Le pont de la Gibelotte est désormais opérationnel depuis ce mardi. C'est ce qu'a annoncé l'adjoint au maire Nicolas Bodin sur sa page Facebook.

Ce lundi encore, des poids lourds ont circulé sur le pont pour vérifier sa stabilité. Et tout serait dans les normes, puisque le pont est bel est bien opérationnel ce mardi. Il y a donc désormais une voie uniquement dédiée à la ligne de bus 3 qui dessert notamment le campus de la Bouloie. Une voie qui permet à cette ligne de ne plus être dépendante des feux rouges et des embouteillages des voitures.

Les horaires de cette ligne sont disponibles sur le site internet de la compagnie Ginko.